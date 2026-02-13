Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız - Son Dakika
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

13.02.2026 21:59  Güncelleme: 22:15
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, yasa dışı bahis illetinden kurtulmak için yasal düzenleme yapılabileceğini belirtti. Futbolda bahis operasyonunun genişleyeceğini belirten Gürlek, sorunun köküne inileceğini dile getirdi.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve gelmesinin ardından ilk röportajını verdi. Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Bakan Gürlek, futbolda bahis soruşturmasına dair önemli açıklamalarda da bulundu.

'YASAL DÜZENLEME YAPACAĞIZ'

Yasa dışı bahis sorunundan kurtulabilmek adına yasal düzenleme yapılabileceğini belirten Akın Gürlek, 'Bizim yasa dışı bahis illetinden kurtulmamız gerekiyor. Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değişiyor. Futbolda şikede önemli operasyonlar yaptık.' yorumunda bulundu.

'BİZ BU İŞİN SONUNA KADAR GİDİP KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Futbolda bahis operasyonunun büyüyeceğini ve sorunun köküne inileceğini belirten Bakan Gürlek, 'Şahısların unvanlarına kim olduklarına bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Bu konuda da çok hassas çalışmalar yürüttük. MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına baktık. Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. Suç olması için kendi maçına bahis oynaması gerekiyor. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz kökünü kazıyacağız. Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca bu konuyla mücadele ettik. Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum sürece de bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şike soruşturmaları genişleyecek.' sözlerini sarf etti.

