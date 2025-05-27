Bakan Kacır, "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kacır, "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı"nda konuştu Açıklaması

27.05.2025 11:09
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nı yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Programımızla şehirlerimizi yeni ve nitelikli yatırımlarla buluşturmayı, bölgeler arası dengenin yanı sıra kalkınmanın kapsayıcılığını da...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nı yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Programımızla şehirlerimizi yeni ve nitelikli yatırımlarla buluşturmayı, bölgeler arası dengenin yanı sıra kalkınmanın kapsayıcılığını da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bakanlık himayesinde düzenlenen "Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı", "Ortak Vizyon, Yenilikçi Dönüşüm" temasıyla Grand Ankara Otel'de gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, yeni çağda rekabet gücünü artırmak isteyen ülkelerin, yerel potansiyelleri değerlendiren, bilgiye dayalı stratejiler geliştiren ve nitelikli insan kaynağını odağına alan kalkınma modellerine yöneldiklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda bu yaklaşımı esas alarak Türkiye'yi küresel üretim üsleri arasına taşıdıklarını dile getiren Kacır, Türkiye'nin artık Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşitte ürünü, rekabetçi şekilde, en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğunu söyledi.

Kacır, 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatının, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaştığına işaret etti.

Etkin AR-GE teşvik sistemiyle yüksek teknolojili sektörlerin artık sanayi üretiminde pozitif olarak öne çıktığını vurgulayan Kacır, "Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz AR-GE harcamalarımızın 3'te 2'si özel sektör firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinde 106 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin 500'den fazla firmada görev yapan mühendis ve teknisyenlerimiz, yenilikçi çözümler geliştirerek, teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza güç katıyor." diye konuştu.

"Birçok stratejik alanda AR-GE platformları oluşturduk"

Kacır, Türkiye'nin üretim ve teknolojideki yükselişini kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni nesil program ve projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek teknoloji yatırımları için AR-GE'den seri üretime uçtan uca ve bütüncül bir destek mekanizması kurduklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mızla dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürünün ülkemizde üretimi için uygun koşullarda finansman sunuyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile Türkiye'yi yeni teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz. Yatırımcılara proje bazlı yatırım teşviklerimizin yanında pazar geliştirme destekleri, cazip koşullarda finansman ve uygun yatırım alanları sunuyoruz. Ülkemizin katma değerli ve yüksek teknolojili üretim kapasitesini yalnızca finansal araçlarla değil, hedef odaklı, etkin ve kapsayıcı bir araştırma altyapısıyla da destekliyoruz. Bu doğrultuda eklemeli imalattan yerli ilaç ve aşı üretimine, sürdürülebilir tarımdan elektrikli araçlara, yenilenebilir enerjiden döngüsel ekonomiye ve kuantum teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda AR-GE platformları oluşturduk."

Kacır, TÜBİTAK tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen "Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları" çalışmasıyla bilimsel araştırmalarda destek önceliklerini Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda güncellediklerini ifade etti.

Bu atılımların kalıcı ve yüksek etki üretmesinin ancak refahın ülke geneline adil ve dengeli biçimde yayılmasını esas alan kapsayıcı bir kalkınma vizyonuyla mümkün olduğunu belirten Kacır, illerin, küresel değer zincirleriyle ilişkiler, üretim yapısı, dış ticaret düzeyi, girişimcilik kapasitesi, AR-GE ve yenilik performansı ve diğer illerle sosyoekonomik ilişkileri açısından birbirinden ayrıştığını anlattı.

Yeni "teşvik programı" yolda

Kacır, her şehrin ve bölgenin kendine özgü sosyal yapısını, üretim kapasitesini ve beşeri sermayesini esas alan bir bölgesel gelişim modeli benimsediklerini, kalkınmayı merkezden yönetilen bir süreç olarak değil, yerelin ruhunu ve potansiyelini dikkate alan, akıllı uzmanlaşmayı hedefleyen çok katmanlı bir strateji olarak tasavvur ettiklerini bildirdi.

Her bölgenin her şeyi yapmaya çalışması yerine, potansiyel ve yetkinlik sahibi olduğu alanlarda derinleşerek kaynakların daha etkin kullanımını esas alan bir yaklaşıma sahip olduklarına dikkati çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Özünde bu yaklaşımın olduğu Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, üretim geleneklerimizi yenilikle, bölgesel potansiyelimizi teknolojik yetkinlikle buluşturan bir kalkınma modelini devreye alıyoruz. 26 kalkınma ajansımız ve 4 bölge kalkınma idaremiz eliyle, 81 şehrimizin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyeli harekete geçirecek projeleri destekliyoruz. Yerelin üretim gücünü derinleştirmek, sektörel uzmanlığı pekiştirmek ve bölgesel rekabetçiliği sürdürülebilir kılmak amacıyla bugüne kadar 56 ihtisas organize sanayi bölgesi kurduk."

Kacır, "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında, şehirlerin özgün potansiyelini ve stratejik yetkinlik alanlarını dikkate alarak, farklı sektörlerde araştırma, test ve analiz altyapıları oluşturduklarını söyledi.

Her bir bölgenin kendine özgü zenginliklerini kalkınmanın dinamosuna dönüştürmenin anahtarının uzun vadeli, bütüncül ve stratejik bir yaklaşım olduğunun altını çizen Kacır, "Bu anlayışla hazırladığımız 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve 26 bölgemizin özgün planlarında bölgelerimizin orta vadeli gelişme önceliklerini, sunduğu faydayı ve stratejik kabiliyetlerini belirledik. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'mız ile şehirlerimizi yeni ve nitelikli yatırımlarla buluşturmayı, bölgeler arası dengenin yanı sıra kalkınmanın kapsayıcılığını da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Başarı hikayesine vesile olan adımlar atılacak"

Kacır, bölgesel kalkınma hedeflerinin yalnızca ulusal düzeydeki stratejilerle değil, uluslararası bilgi birikimi, örnek uygulamalar ve küresel işbirliklerinden beslenen çok yönlü bir kapasiteyle desteklemeye önem verdiklerini belirtti.

"Türkiye'de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması İçin Kapasite Artırımı Projesi"nin akıllı uzmanlaşmayı gerçekleştirmeye dönük yalnızca teknik kapasite değil, aynı zamanda uygulama odaklı bir vizyon sunduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) eş finansmanıyla yürütülen bu proje kapsamında düzenlediğimiz eğitim ve staj programlarıyla merkezi ve yerel kurumlarımızın kurumsal kapasitesini güçlendirdik. Ayrıca üç pilot bölgede, bölgeye özgü akıllı uzmanlaşma stratejileri oluşturduk. Diğer bölgelerimizin de bu metodolojiyi kullanarak kendi stratejilerini geliştirebilmesi için rehber dokümanlar hazırladık. Proje kapsamında hazırlanan pilot stratejilerin uygulanmasını sağlayacak proje havuzları oluşturma çalışmalarına da devam ediyoruz. Bölgesel kalkınma vizyonumuzu sahada karşılık bulan somut adımlarla destekleyen bu strateji belgelerinin, 81 ilimizin ekonomik yapısını AR-GE ve yenilik odaklı bir dönüşüm sürecine taşıyacağına inanıyoruz."

Kacır, Bakanlık olarak, "küresel rekabette söz sahibi, refah düzeyi yüksek ve dirençli bölgeleriyle, yerel dinamiklerini kullanarak topyekun kalkınmış bir Türkiye vizyonuyla bölgesel gelişme stratejisini kararlılıkla sürdüreceklerini" belirterek, "Ülkemizin her bölgesinin kendi başarı hikayesini yazmasına vesile olacak adımları atmaya devam edeceğiz. Her bir bölgesi kendi alanında markalaşmış bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kacır, 'Uluslararasılaşma Akıllı Uzmanlaşma Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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