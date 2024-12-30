Bakan Kurum'dan Hatay'a 2025 Vahidi - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Hatay'a 2025 Vahidi

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Bakan Kurum, Hatay'daki esnafa 2025'te dükkanlarına kavuşacakları sözünü verdi.

30.12.2024 12:16
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyaretinin ikinci gününde Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı ve Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Depremin üzerinden geçen iki yıla rağmen ne evlerine ne dükkanlarına kavuşan Hataylılara Kurum yine söz verdi ve "2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız" dedi.

Bakan Murat Kurum AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkıma uğrayan Hatay'ın Tarihi Uzun Çarşı'sını ziyaret etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle inşa edilecek Tarihi Kent Merkezi Projesi'nin 1. etabının temel atma törenine katıldı. Proje kapsamında 6 bin 727 metrekare alanda 131 dükkan inşa edilecek.

"Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız"

Kurum, ardından Tarihi Uzun Çarşı'da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kurum, depremzede esnafın daima yanında olduklarını belirterek, "2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız" dedi. Uzun Çarşı'da 24 konut ve 567 dükkanın ihalesi yapıldı, 270'ten fazla dükkanın ihalesi de 15 Ocak'a kadar tamamlanacak.

"Hatay Meclis Binası inşaatı hızlanacak"

Kurum, çarşı ziyaretlerinden sonra Atatürk Caddesi'ne geçti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, "Buraları tertemiz edelim. Aydınlatmasıyla peyzajıyla bitirelim, eski canlılığına kavuşturalım" diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra depremde tamamen yıkılan Asi Nehri'nin kenarındaki Tarihi Meclis Binası'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

İnşaatları inceleyen Kurum, Fatiha okuyarak temel attı. Bakan Kurum 71 blok, bin 792 daire ve 72 dükkanın inşa edildiği Akevler Mahallesi'ndeki Emlak Konut şantiyesinde de inceleme yaptı. Bakan Kurum, İskenderun'da da 46 blok, 644 daire, 8 ticari alandan oluşan 2. etap TOKİ şantiyesini ziyaret etti, işçi ve mühendislerle bir araya geldi. Kurum'a bitmiş, döşenmiş ev gezdirildi.

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Hatay'a 2025 Vahidi - Son Dakika

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