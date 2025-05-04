Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Destek

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin olarak, "Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir, şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul AKM'deki cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, "Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.