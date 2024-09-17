Bakan Kurum Fenerbahçe\'yi Ağırladı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Kurum, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birçok branşta ülkemize önemli başarılar getiren kulübümüz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" dedi.