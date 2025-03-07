Bakan Memişoğlu Cuma Namazını Kıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, cuma namazını Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesinde kıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, cuma namazını Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde kıldı.
Bakan Memişoğlu'na Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve kurum amirleri eşlik etti. Cuma namazı çıkısı avluda kendisi selamlayan vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Memişoğlu, fotoğraf çekiminin ardından camiden ayrıldı.
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