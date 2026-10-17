Bakan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Hastanesi'ndeki toplu temel atma ve açılış töreninde konuştu: - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Hastanesi'ndeki toplu temel atma ve açılış töreninde konuştu:

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- "Türkiye bugün dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biridir. Hastanelerimizde en son teknolojilerle her türlü ileri tanı ve tedavi hizmetini verebiliyoruz. Yerli sağlık teknolojilerimizi üreterek dünyaya örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz" "Ülkemizin dört bir yanında modern hastaneler inşa ettik. Şehir hastanelerimizden 28'ini milletimizin hizmetine sunduk. Son 10 yılda İstanbul'umuza yaklaşık 14 bin yatak kapasiteli 26 hastane, 5 ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırdık"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye bugün dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biridir. Hastanelerimizde en son teknolojilerle her türlü ileri tanı ve tedavi hizmetini verebiliyoruz. Yerli sağlık teknolojilerimizi üreterek dünyaya örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

???????Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, İstanbul'un her köşesinde tarihe, kültüre ve insana hizmet etme anlayışının izleri bulunduğunu söyledi.

İstanbul'a kazandırdıkları her eserin bu büyük mirasa karşı taşınan sorumluluğun gereği olduğunu belirten Memişoğlu, "Bizim medeniyetimizde insanın derdine derman olmak, en kıymetli hizmetlerden biridir. Bir hastanın şifaya kavuşması bizim için en büyük mutluluktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yılda sağlık alanında atılan her adımda bu anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında modern hastaneler inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerimizden 28'ini milletimizin hizmetine sunduk. Aile sağlığı merkezlerimizden en ileri tedavilerin uygulandığı devlet hastanelerimize kadar güçlü bir sağlık ağı kurduk. Son 10 yılda İstanbul'umuza yaklaşık 14 bin yatak kapasiteli 26 hastane, 5 ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırdık." diye konuştu.

"Ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda insanların şifa bulması için çalışıyoruz"

Anadolu'nun asırlardır ilmin ve şifanın yurdu olduğunu, ecdadın asırlar önce ortaya koyduğu eserlerin bugün modern tıbbın temelini oluşturduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun en güzel örnekleri, Selçuklu döneminde Gevher Nesibe Sultan adına 1206'da Kayseri'de inşa edilen şifahane ile Osmanlı döneminde Sultan II. Bayezid'in yaptırdığı Edirne Şifahanesi'dir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültemiz de bu köklü mirasın temsilcilerindendir. Üniversitemizin 1453'te başlayan bilim yolculuğu, Fatih ve Süleymaniye darüşşifalarıyla gelişti. Tıphane-i Amire'nin açılmasıyla bugünkü modern tıp eğitimimizin ve sağlık altyapısının temellerini oluşturdu. Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan bu mirası, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapımızla geleceğe taşıyoruz. Ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda insanların şifa bulması için çalışıyoruz."

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesindeki eski monoblok binanın deprem tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini hatırlatan Memişoğlu, "Burada sunulan sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak için üniversitemizle birlikte hareket ettik. Sağlık Bakanlığı olarak Esenyurt'ta inşa ettiğimiz 300 yataklı yeni devlet hastanemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İstanbul Üniversitemize tahsis ettik. İstanbul Tıp Fakültemizin köklü tecrübesi, artık yeni hastanemizde vatandaşlarımıza şifa oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye kazandırdıkları her sağlık eserinin, milletin geleceğe güvenle bakmasına hizmet ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biridir. Hastanelerimizde en son teknolojilerle her türlü ileri tanı ve tedavi hizmetini verebiliyoruz. Yerli sağlık teknolojilerimizi üreterek dünyaya örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sağlık yatırımlarımıza verdiğiniz bu güçlü destekler için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum. Hastanemizin inşasında emeği geçen mimarından mühendisine, işçisinden yöneticisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Burada görev yapan hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hastanemiz ve temeli atılan sağlık tesisleri İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA
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