Bakan Memişoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Her Kurban Bayramı'nda gönül sofralarında bir araya gelindiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramda büyüklerin hayır duasını alırız ve küçücük kalplerin sevincini paylaşırız. Birbirimize sarılır, bağlarımızı hatırlarız. Bayramın bereketi evlerimize, neşesi kalplerimize işler o anlarda. Bugün, arife günü. Çocukluğumuzdaki heyecanla bayram sabahını bekliyoruz bir kez daha. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum."