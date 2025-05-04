(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını" belirtti.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez."
Son Dakika › Güncel › Bakan Memişoğlu'ndan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
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