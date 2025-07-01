Bakan Memişoğlu'ndan Saldırıya Kınama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan hadsiz ve alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan hadsiz ve alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İfade özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımızı hedef alan bu hayasızlık, ne mizah ne de fikir beyanı olabilir. Bu hastalıklı zihniyetle mücadelemiz ebediyete dek sürecek."