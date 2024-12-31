Bakan Tekin: Çocukların Gülmesi Hakkı - Son Dakika
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Bakan Tekin: Çocukların Gülmesi Hakkı

Yusuf Tekin, çocukların savaşlardan uzak, mutlu bir geleceği beklediğini vurguladı.

31.12.2024 18:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yılda, dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuğun savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü beklediğini ifade etti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Çok Özledik Gülmeyi" isimli eserinin klibini paylaştı.

Bu paylaşımına, "Mutluluk bütün çocukların hakkı" notunu düşen ve tüm çocukların yeni yılını kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Yeni yılda dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuk, savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü bekliyor. Yeise kapılmak yerine, çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, gülmek en çok çocuklara yakışıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Çocukların Gülmesi Hakkı - Son Dakika

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