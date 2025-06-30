Bakan Tekin'den Kınama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sözde bir karikatür dergisinde, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Musa'nın karikatür adı altında saygısızca tasvir edilmesini kınıyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karikatürü yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sözde bir karikatür dergisinde, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Musa'nın karikatür adı altında saygısızca tasvir edilmesini kınıyorum. Provokasyon amacı güden bu menfur tasvirler, basın özgürlüğüyle asla bağdaşamaz ve savunulamaz. Milletimizin ve İslam aleminin kutsal değerlerine saldıranlar, hukuk önünde hesap verecekleri gibi milletimiz nezdinde de hak ettikleri karşılığı bulacaklardır."