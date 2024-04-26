Bakan Tekin: Öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağız - Son Dakika
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Bakan Tekin: Öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağız

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmene yönelik şiddet olaylarını kınayarak, idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını açıkladı. Bakan Tekin, maarif ailesinin huzur ve güven içinde çalışmasını diledi.

26.04.2024 00:38
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Bakan Tekin: "Öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağız"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız için özveriyle çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarını kınıyor, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız için özveriyle çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarını kınıyor, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tekin: Öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağız
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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