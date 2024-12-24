Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insan ve haklara saygı odaklı olduğunu vurguladı.

24.12.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insan ve insana saygı var"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insan, insana saygı, temel hak ve hürriyetlere saygı, barışı ve insan haklarını korumak üzere bir felsefe var" dedi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı. Tekin, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin raporuna göre dünya genelinde gerek siyasi gerekse başka tür sebeplerle yurdundan ayrılmak zorunda kalan ve vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon insan olduğuna dikkati çekti.

Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden bir tanesinin yerinden, yurdundan ve vatanından uzak kalmış durumda olduğunu vurgulayan Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim sistemlerinin ne yapması lazım? Eğitim mekanizmaları bu konuda ne tür bir rol üstlenebilir? İki tane rol üstlenmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarının içerisine dünya barışını, insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri mutlaka koymamız lazım. Yeni yetişen kuşağın mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere saygı duyan, başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insan ve insana saygı var"

Bakan Tekin, dünyanın geriye kalan nüfusunun bu 120 milyona ensarlık yapması gerektiğini belirterek, "Ev sahipliği yapması gerekiyor, onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında insan, insana saygı, temel hak ve hürriyetlere saygı; barışı ve insan haklarını korumak üzere bir felsefe var. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli odağında bu var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, İnsan Hakları, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:17:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.