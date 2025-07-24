Bakan Tunç Adana'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valiliği ziyaret ederek burada şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü.

Bakan Tunç daha sonra Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş ve Adana Barosu Başkanı Volkan Böke'ye ziyarette bulundu.

Adalet Sarayı'nda personelle sohbet eden Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Adaletin tecellisi yolunda çok kutsal bir vazife yapıyorsunuz. Hepinizin nasıl fedakarlıkla çalıştığınızı çok yakından biliyoruz. Bizler de sizlerin işlerini kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bugün Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenini yaptık. İnşallah bir yılı biraz geçtikten sonra inşaatı tamamlanacak ve hizmete açılacak. Adana'mız için ne yapsak azdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum."

Bakan Tunç, ardından merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 54 dairenin bulunduğu 2 bloklu personel konutunda inceleme yaptı.