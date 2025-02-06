Bakan Tunç'tan Deprem Bölgesi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Deprem Bölgesi Açıklaması

Bakan Tunç\'tan Deprem Bölgesi Açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, deprem bölgesindeki adli süreçlerin inşaları engellemeyeceğini vurguladı.

06.02.2025 17:22
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki adli işlemlere yönelik, "Hukuki ve adli süreçlerin, şehirlerin inşasını engellememesi için gayret gösteriyoruz." dedi.???????

Bakan Tunç, depremde yaşamını yitirenler için Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen anma programındaki konuşmasına, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak başladı.

Asrın felaketinin asrın seferberliğine dönüştüğünü belirten Tunç, devlet ve millet el ele vererek bugüne kadar önemli işleri başardığını dile getirdi.

Bakan Tunç, deprem bölgesi illerinde hızla konutların yükseldiğini hatırlatarak, 11 ilin tamamının yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Bütçede en fazla paranın deprem bölgesindeki illere ayrıldığını belirten Tunç, desteklerin artarak devam etmesinin planlandığını ifade etti.

Depremden hemen sonra bilirkişilerin hizmete başladığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"İdari yargıda vatandaşlarımızın hak kayıplarını önlemek, özellikle hasar tespiti çalışmalarına ve yıkım kararlarına yönelik yaptıkları itirazları değerlendirmek için de yargımız, hızlı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Deprem bölgesinde 105 bin dava açıldı, bunun 65 bini sonuçlandırıldı. İdari yargılamada geçici bir maddeyle bölgede yargılama süreçleri daha da hızlandırarak özellikle yıkım kararlarından doğan hak sahipliğinden doğan gecikmelerin önüne geçmenin gayreti içerisindeyiz. Hukuki ve adli süreçlerin, şehirlerin inşasını engellememesi için gayret gösteriyoruz. Tüm yargı teşkilatımızla beraber bunları gerçekleştiriyoruz."

Depremin yıl döneminde hane ve kabir ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandığını dile getiren Tunç, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Her zorluğu birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını kaydeden Tunç, acıları paylaşmak için bir arada olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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