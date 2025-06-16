Bakan Tunç'tan HSK Seçimlerine Tebrik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri tebrik etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç'u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.