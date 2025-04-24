Bakan Uraloğlu: 3 operatör ve onların bütün teknik ekibiyle İstanbul\'da bir araya geliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün İstanbul 'da meydana gelen deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıkla ilgili, "İlk etaptaki refleksler, yaklaşık bir 15 dakikalık bölümde orada ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik ve süreçte bütün arkadaşlarımızla, BTK Haberleşme Genel Müdürlüğümüz ve 3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Şimdi öğleden sonra hem bizim bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımızla, bu işe yetkin olan arkadaşlarımızla hem de 3 operatör ve onların bütün teknik ekibiyle İstanbul'da bir araya geliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi'nin tanıtım etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Uraloğlu, günümüzde ulaşım sektörünün, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21,11'ini ulaştırma sektöründe oluşturarak dünyada 3'üncü, yüzde 20'lik payıyla Türkiye'de ise 2'nci sırada yer aldığını söyleyerek, "Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün, küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçekler, ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır ve bunu zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi', bu sorumluluğun bilinciyle atılmış stratejik bir adım ve geleceğe dair güçlü bir vizyonun ve iradenin ifadesidir" diye konuştu.

'SERA GAZI EMİSYONLARINI SIFIRLAYACAK STRATEJİLER GELİŞTİRİLECEK'

Bakan Uraloğlu, projenin, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Uraloğlu, "Tüm ulaşım türlerini kapsayan bu proje ile 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlayacak somut politika hedefleri ve stratejileri geliştirilecektir. Sektördeki karar alıcıların politika oluşturmasını destekleyecek bir emisyon modeli hazırlanacaktır. Ayrıca, sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hızlandıracak kritik projeler belirlenerek, bu projeler için gerekli finansman modelleri de bu proje kapsamında ortaya konulacaktır" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu projenin yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmakla kalmayacağını aynı zamanda ekonomik büyüme, enerji verimliliği ve yaşam kalitesinde artış gibi çok boyutlu faydalar sağlayacağını vurgulayarak, "Gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun ortak bir vizyonla iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yolda, ulaşım ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla el ele vererek 2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.

'YAPISAL BİR PROBLEM OLMADIĞINI SÖYLEMEK İSTERİM'

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, dün İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili, "Deniz yapılarımızda herhangi bir problemin olmadığını söyleyebilirim. Yine havaalanlarında uçuşlar ilk anda durdurulup gerekli kontrolleri yaptıktan sonra İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere herhangi bir problem olmadığını tespit edebiliriz. Oradaki sensörlerimizle şiddeti de ölçtüğümüzü, ilerleme hızını ölçtüğümüzü de özellikle ifade etmek isterim. Kara yoluna geldiğimiz an İstanbul'un 5 tane önemli geçişi var. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray; buralarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını aynı şekilde Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'nde; deprem buralarda ciddi şekilde hissedildi. Ancak gerekli projelendirme ve dayanım sağlandığı için bir problem olmadı. Çamlıca Kulesi ciddi bir şekilde etkilendi ve oradaki ziyaretçilerimizi tedbir amaçlı boşalttık ama yapısal bir problem olmadığını söylemek isterim. Yine özellikle demir yolları, metrolarda, Marmaray'da mesela; Marmaray'da sarı alarma geçtik. Neydi sarı alarm? Düşük hızda seyredilmesiydi, kontrollü seyredilmesiydi. Bunları takip ettik gün içerisinde" diye konuştu.

'İNTERNET TABANLI UYGULAMALARDA HİÇBİR PROBLEM YAŞANMADI'

Bakan Uraloğlu, bir gazetecinin, deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan aksaklığı sorması üzerine, "İletişim noktasında tabii insanların ilk andaki gerek kendi durumlarını yakınlarına bildirmek gerekse de yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde bir yüklenme olmuştur. ve bu yüklenmede, esasında biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen normal ses üzerinden yapılma yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı; WhatsApp'tır, Bip'tir veya FaceTime'dir gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksler, yaklaşık bir 15 dakikalık bölümde orada ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik ve süreçte bütün arkadaşlarımızla, BTK Haberleşme Genel Müdürlüğümüz ve 3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama hani burada gerçekten böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Şimdi bu bizim için elbette bir tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Şimdi öğleden sonra hem bizim bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımızla, bu işe yetkin olan arkadaşlarımızla hem de 3 operatör ve onların bütün teknik ekibiyle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Allah korusun benzerinde bunu hani yaşamama adına neler yapmalıyız; masaya oturacağız ve bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağımızı ben söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'TAVAN FİYATLAR ASLA GEÇİLMEDİ'

Uraloğlu, bir gazetecinin, 'Deprem sonrası Türk Hava Yollarında bilet fiyatları ilk etapta çok arttı ve tepki çekti' demesi üzerine, "Bir kere şu anda Türkiye'de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların haricinde o tavan uygulamasının üzerinde hiç kimse bilet satamaz ve satmadı da. Zannediyorum 4 bin 800 liradır o tavan. 2 kademelidir; 2 bin 860 ve 4 bin 800 diye. Hani rakamı düzeltebiliriz, tam emin değilim. Bunun üzerindeki satışlar dediğim gibidir. Ama o depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan bir çıkış refleksinin olduğunu gördük. Bakın, Kuzey Marmara Otoyolu; gerçekten büyük yapılar var, hiç etkilenmedi ve bu insanların ortadan çıkışını sağladı. Hava yoluna talep olunca görüştük. Hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus 1750 liraya düşürdü. Biz bu tür şeyleri gerektiğinde de bedava yapacağız. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Onun için anlık fiyatların bir yükselmiş olmasıyla ilgili bir algı var ama tavan fiyatlar asla geçilmedi. Bunu söylemek isterim. Eğer aşıldığıyla ilgili sizlerde bir tespit varsa lütfen bildirin, kesinlikle onun gereğini de yaparız" diye yanıt verdi.

'ARTIK ÇELİK KULELER KURUYORUZ'

Bakan Uraloğlu, başka bir gazetecinin, 6 Şubat depremi sonrası GSM operatörlerinde ne gibi önlemler alındığını sorması üzerine de "En büyük verdiğimiz ceza yeni yatırımların yapılması oldu. Bakın İstanbul'da kuleler kurmaya başladık. Mevcut baz istasyonları yeterli olduğu halde bir deprem anında yıkılmaması için artık çelik kuleler kuruyoruz; öncelikle kamu arazilerine sonra da hani müsait olan diğer arazilere. Tabii en önemlisi kriz anında 'ulaşalım' istiyoruz. Ama bir taraftan da baz istasyonları kendi sağlık endişemizle bizden uzak olsun istiyoruz ve bunu optimize etmeye çalışıyoruz" dedi.