Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Bisiklet Turuna Katıldı

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Bakan Uraloğlu, Trabzon'da pedal çevirdi

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilay'ın 81 ilde düzenlendiği Bisiklet Turu'nun Trabzon ayağına katılarak pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Trabzon ayağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katımıyla gerçekleştirildi. Beşirli Spor Kompleksi önünden start verilen bisiklet turuna Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bisiklet turu startı öncesi konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde yapılmış olan etkinlikte bizde bugün Trabzon'da beraberiz. Bu etkinlik 81 ilde aynı saatte başlamış olacak. Kalabalık bir bisiklet meraklısı katılımcılarımız var. Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bisikletine binerek kaskını takan Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. 11. Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında düzenlenen etkinlik Zağnos Vadisi'nde son bulurken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun amacının spor yapmak olduğunu belirterek, derece olmayacağını söyledi.