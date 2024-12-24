Balıkesir Patlaması Üzerine Bakanların Ziyareti - Son Dakika
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Balıkesir Patlaması Üzerine Bakanların Ziyareti

Balıkesir Patlaması Üzerine Bakanların Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Balıkesir'e doğru yola çıktıklarını açıkladı. Altun, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, resmi bilgiler haricindeki paylaşım ve dezenformasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

24.12.2024 13:30
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıktıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıkmışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız 12 kardeşimizin hayatını kaybettiği ve bizleri derinden yaralayan bu elim hadise ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan devamlı surette bilgi almaktadır.

Kazanın hemen ardından başlatılan soruşturmanın selameti ve vefat eden kardeşlerimizin ailelerinin hassasiyetine halel gelmemesi için, dezenformasyon içerikli, doğrulanmamış paylaşımlara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi; doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumlarca paylaşılmış ve teyit edilmiş bilgilerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Balıkesir'imize ve aziz milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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