Bakanlar IDEF 2025\'te Buluştu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İstanbul'da IDEF 2025'te bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.