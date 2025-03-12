Bakanlar Ukrayna'ya Gidiyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki iş insanlarıyla bugün Ukrayna'ya gidiyor. İki Bakan, Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki iş insanlarıyla bugün Ukrayna'ya gidiyor. İki Bakan'ın, Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceği bildirildi.