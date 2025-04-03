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Bakanlık'tan Özgür Özel'e Tepki

Hazine Bakanlığı, Özgür Özel'in MASAK raporlarına yönelik iddialarını reddetti.

03.04.2025 22:32
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(ANKARA)- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir" denildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Nisan 2025 Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Özgür ÖZEL'in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğü görülmüştür. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."

Kaynak: ANKA

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