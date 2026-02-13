Bakanlık'tan Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Bakanlık'tan Uyuşturucu Operasyonu

13.02.2026 10:22
Kapıkule, Mersin ve Gürbulak'ta 4,6 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından Kapıkule, Mersin ve Gürbulak'ta 4 milyar 617 milyon TL değerinde uyuşturucu ve uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi.

Bakanlıkta yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış personeli, gelişmiş teknik altyapısı ve risk analiz sistemleri ile yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini ülke genelinde kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve transit olarak Gürcistan'a gideceği anlaşılan TIR'da yapılan kontroller neticesinde 886 kilogram esrar ele geçirilmiştir. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Hindistan'dan Türkiye'ye gelen konteyner içerisinde 440 bin adet etken maddesi pregabalin ve celecoxib cinsi ilaç yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler imha edilmiştir" denildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam değerinin 4 milyar 617 milyon TL olduğu belirtildi. Ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulduğu aktarılan açıklamada, "Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olaylarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Mersin, Güncel, Son Dakika

13:21
