Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro İnşaatında İşçilerden Maaş Talebi

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(İSTANBUL) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projesi olan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro inşaatında çalışan inşaat işçileri 4 aydır maaş alamadıklarını belirterek kule vincin üstünde eylem yaptı.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro projesinde Bayburt Group taşeronu Modül Teknik bünyesinde çalışan Dev Yapı-İş üyesi işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta eyleme başladı. "Ücret haktır gasp edilemez" diye slogan atan işçiler, işveren temsilcilerinin 19 Ağustos Pazartesi günü için sorunun çözüleceğine ilişkin söz vermeleri üzerine eylemi askıya aldı. Ancak kendilerine verilen sözün tutulmadığını, hatta yemek bile vermeyip yatakhanelerin boşaltılmasının istendiğini belirten inşaat işçileri bu sabah vinç kulesinin üzerinde hak mücadelesi yaptı.

Eylemlerine aralıklarla devam eden işçiler maaşlarının ödenmesini istiyor.