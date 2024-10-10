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Bakırköy'de Çifte Trajedi

Erhan Önala, eşi Berivan Önala'yı vurarak öldürüp intihar etti. Olay hastane bahçesinde gerçekleşti.

10.10.2024 16:48
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Bakırköy'de hastane bahçesinde eşini silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala, henüz bilinmeyen nedenle eşi Berivan Önala (37) yanında getirdiği silahıyla ateş etti.

Önala, ardından kendini de aynı silahla vurarak yaşamına son verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadın ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı.

Öldürülen Berivan Önala'nın (37) Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olduğu, buraya eşi Erhan Önala'yla birlikte gittikleri belirlendi.

Hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Erhan Önala'nın eşine silahıyla iki el ateş ettikten sonra cinayette kullandığı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından 2 cenaze, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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