Bakırköy'de Eşini Vuran Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Bakırköy'de Eşini Vuran Adam İntihar Etti

Bakırköy'de, hastane bahçesinde eşi Berivan Önala'yı vuran Erhan Önala intihar etti.

10.10.2024 22:47
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Bakırköy'de hastane bahçesinde eşini silahla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala, henüz bilinmeyen nedenle eşi Berivan Önala'ya (37) yanında getirdiği silahla ateş etti. Önala, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadın ile eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı bölgede inceleme yaptı.

Öldürülen Berivan Önala'nın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusu olduğu, buraya eşi Erhan Önala ile gittikleri belirlendi.

Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.20 sıralarında yaşanan olaya ilişkin incelemelerde, kuru sıkıdan bozma bir tabanca ve 9 milimetre çapında 3 mermi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda Erhan Önala hakkında herhangi bir şikayet ya da uzaklaştırma kararının bulunmadığı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, 112 Acil ihbar hattımız ve kadınlar için KADES uygulaması, ilimizde huzur ve güvenliği koruyabilmek için 24 saat görev başındadır. Bakırköy'de yaşanan bu elim olay hepimizi derinden üzmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de Eşini Vuran Adam İntihar Etti - Son Dakika

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