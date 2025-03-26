Bakkaldan Ramazan Dayanışması - Son Dakika
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Bakkaldan Ramazan Dayanışması

Kırşehir'de bakkal Mahmut Turan, Ramazan boyunca 30 aileye gıda yardımı yaptı.

26.03.2025 14:42
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Mahalle bakkalından örnek davranış

30 ailenin Ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyaçlarını bakkal karşıladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de mahalle bakkalı Mahmut Turan, askıda ekmek kampanyası olarak başladığı yardım hareketini büyüterek Ramazan ayı boyunca 30 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle yardımlarını arttıran Turan, 30 yıldır Kırşehir'de mahalle bakkalı olarak hizmet verdiğini ve yardım kampanyalarının Sosyal Yardımlaşma Kurumu ve Mahalle Muhtarları aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi. Turan, "Otuz yıllık esnafım ve 10 yıldır askıda ekmek kampanyasını yürütüyorum. Ramazan ayında her yıl hiç ara vermeden 30 ailenin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oluyorum. Zenginden ve hayırseverlerden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapıyorum" dedi.

Başlattığı yardım kampanyasıyla Ahi Evran'ın esnaflık ve dayanışma geleneğine katkı sunduğunu açıklayan Turan, "Başlattığım kampanya isterim ki şehrin geneline yayılsın ve insanlar desteklenerek büyüsünler. Kampanyalar etkili olabilmeli. Yardım kampanyalarında kafamıza göre iş yapmıyoruz. İhtiyaç neyse o ihtiyaçlara göre hareket etmekteyiz. Yardımlaşma süreçlerimizde sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyorum. Ramazan ayından sonra da kampanyalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında başlattığımız kampanyada 3 ailenin kurbanlık ihtiyacını gidermiştik şimdi hedefimiz ise en az 5 aileye kurban desteği sunabilmek" diye konuştu.

Turan'ın mahalle bakkalı olarak başlattığı ve bir ayda ortalama 30 aileye destek olduğu kampanyada yılda 360 ailenin temel ihtiyaçları gideriliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmut Turan, Kırşehir, Güncel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

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