Bakü'den Aktau'ya Uçakta Teknik Arıza Sinyali

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kazakistan'ın Aktau kentine uçan "Gulfstream" tipi uçakta, inişten sonra teknik arıza sinyalinin devreye girdiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Yolları'ndan (AZAL) yapılan açıklamada, Bakü-Aktau seferini yapan "Gulfstream" tipi uçakta, inişinin ardından teknik arızaya ilişkin uyarı sinyalinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın sisteminin pilotlar tarafından güncellenmesinin ardından herhangi bir teknik arızanın bulunmadığı ve uçağın uçuşa hazır durumda olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Uçakta yolcu bulunmadığı ifade edildi.