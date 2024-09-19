Balat'ta Ahilik Beratı Alan Esnaf - Son Dakika
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Balat'ta Ahilik Beratı Alan Esnaf

Necibe Batmaz, miras kalan dükkanında ahilik esnaf beratı aldı, nostaljik ürünler satıyor.

19.09.2024 17:52
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İstanbul'un Balat semtinde babasından miras kalan, nostaljik ürünlerin de satıldığı dükkanında ticarete devam eden Necibe Batmaz'a "ahilik esnaf beratı" takdim edildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balat Aile Kileri'nin sahibi Batmaz'a ahilik beratı dükkanında verildi.

Hüseyin Türkyılmaz'ın 1963 yılında açtığı, kendisine miras kalan işletmede babasından öğrendikleriyle çalışmaya devam ettiğini belirten Batmaz, amacının küçük bir işletmede tüketicilere verdikleri güveni, e-ticaret ortamına taşımak olduğunu ifade etti.

Batmaz, nostaljik oyuncakların da bulunduğu dükkana girenlerin geçmişe yolculuk yaptıklarını dile getirerek, dükkanda gaz lambalarından takunya terliklere kadar birçok ürün olduğunu söyledi.

Esnaflık geleneğini yaşatmaya çalışıyor

Süpermarket zincirlerine karşı esnaflık geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirten 48 yaşındaki Batmaz, şunları kaydetti:

"Babamın vasiyeti için dükkanımızı bırakmadım. Şu anda bakkallar eskisi kadar para kazanmıyor ama biz babamızın hatırası olduğu için kapatmadık. Burası Balat Aile Kileri, aile gibi bir dükkanımız var bizim. Süpermarketlere karşı çok zorlanıyoruz, aramızdaki fiyat farkı çok yüksek ama elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz."

Batmaz, maddi durumu iyi olmayanlar veya ödemelerini anında yapamayanlar için tuttuğu kara kaplı veresiye defterindeki borçların hayırseverlerce tamamen ödediğini ve bu durumun kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Miras, Balat, Son Dakika

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