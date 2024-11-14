Balıkçılardan Denizden Karaca Kurtarma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkçılardan Denizden Karaca Kurtarma

Geniş Video İzle

Hopa'da balıkçılar, denize düşen karacayı kurtarıp doğal yaşamına bıraktı.

14.11.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hopalı balıkçılar bu kez denizden karaca yakaladı

Denize düşen Karacayı Hopalı balıkçılar kurtardı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde, denize düşerek açılan bir karaca balıkçılar tarafından fark edilerek tekne yardımıyla kurtarıldı. Yorulmuş halde bulunan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Esenkıyı mevkiinde meydana gelen olayda, denize düşen ve yüzerek akıntıyla açığa sürüklenen karacayı gören balıkçılar hızlıca harekete geçti. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, kıyıya ulaşamayan ve yorgun düşen karacayı tekneye alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Karaca, kurtarıldıktan sonra yeniden köyün ormanlık alanına salındı.

Denizden palamut, istavrit yerine karaca tuttuk

Karacayı kurtaran balıkçılardan Bora Mutlu, olay anını şöyle anlattı: "sahilde oturuyorduk, bir anda denizde yüzen bir karaca gördük. Hemen tekneyi indirip yanına gittik. Çok hızlı yüzüyordu ama yorulmuştu. Tekneye aldık ve kıyıya çıkardık. Oldukça korkmuştu; sakinleşmesi için biraz sevdik. Sonra da doğal ortamına bıraktık. İlginç bir anı oldu; denizde palamut, istavrit beklerken bu sefer karaca tuttuk" dedi.

Diğer bir balıkçı Yavuz Selim Çapkınoğlu da, "Palamut beklerken karacayı fark ettik. Hemen teknelere koştuk, arkadaşlarla birlikte karacayı tekneye aldık ve daha sonra dağlık alana bıraktık. Bu hayvanlara zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen akıntıya kapılarak denize düşüyorlar, çıkma şansları olmuyor," diye konuştu.

Balıkçılardan Denizden Karaca Kurtarma
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Artvin, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılardan Denizden Karaca Kurtarma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkçılardan Denizden Karaca Kurtarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.