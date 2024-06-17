Balıkesir Bigadiç'te Anız Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Bigadiç'te Anız Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çağış Mahallesi yakınındaki anızda çıkan yangın, ağaçlandırma sahasına sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Vali İsmail Ustaoğlu, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

17.06.2024 18:25
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Çağış Mahallesi yakınındaki anızda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bigadiç ilçe kırsalında devam eden orman yangınına 7 uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı 100 civarı personel ile müdahale edilmektedir. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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