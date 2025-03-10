Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'te İftar Programı Düzenledi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'te düzenlenen iftara katıldı. Akın, "Sağ elin verdiğini sol el görmeden ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz evlere de yardım ve desteklerimizi ulaştırıyoruz. Evlerine emanet ediyoruz ki anneler, babalar sofralarını birlikte kursun istiyoruz. Sahur ve iftarlarını birlikte yapmalarına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiçli vatandaşlarla iftar yaptı. Bigadiç pazar yerinde düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Volkan Altınöz ve binlerce vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir benim ailem. Bigadiç benim ailem diyerek yola çıktık. İnanın aklımda ve gönlümde tek bir isteğim var.Sizlerin yüzünün gülmesi. Tek bir arzum var. Sizlerin evladı olarak hayırlı bir evlat olabilmek. Onun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bigadiç Belediye Başkanımız Mustafa Göksel'e de teşekkür ediyorum. Kendisiyle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Ramazan ayının birlik, beraberliğin, huzurun ve dostluğun ayı olduğunu ifade eden Akın, aynı zamanda küskünlüklerin sona erdiği, herkesin bir arada olduğu çok mukaddes bir ay olduğunu söyledi. Ramazan ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçede iftar programları düzenlediklerini belirten Akın, "Sağ elin verdiğini sol el görmeden ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz evlere de yardım ve desteklerimizi ulaştırıyoruz. Evlerine emanet ediyoruz ki anneler, babalar sofralarını birlikte kursun istiyoruz. Sahur ve iftarlarını birlikte yapmalarına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Bigadiç'te iftar programı düzenlediği için Başkan Akın'a teşekkür dileklerini iletti. Başkan Akın, iftarın ardından vatandaşlara, çay ve kahve ikramında bulundu. Bir esnaf tarafından Akın'a üzerinde "Ahmet Akın" yazılı pide verildi.