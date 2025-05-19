Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Hem Atatürk'ümüze Hem Cumhuriyet'imize Sonsuza Kadar Sahip Çıkacağımıza Şeref Sözü Veriyorum" - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Hem Atatürk'ümüze Hem Cumhuriyet'imize Sonsuza Kadar Sahip Çıkacağımıza Şeref Sözü Veriyorum"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk töreninde, “Hem Atatürk’ümüze hem Cumhuriyet’imize sonsuza kadar sahip çıkacağımıza şeref sözü veriyorum. Bizler, Atatürk’ümüzü ve bizlere emanet edilen tüm manevi değerleri daha yukarıya çıkarmak için emanetine sahip çıkan genç nesiller yetiştirmek, onlara örnek olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

19.05.2025 13:26  Güncelleme: 14:28
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk töreninde, "Hem Atatürk'ümüze hem Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacağımıza şeref sözü veriyorum. Bizler, Atatürk'ümüzü ve bizlere emanet edilen tüm manevi değerleri daha yukarıya çıkarmak için emanetine sahip çıkan genç nesiller yetiştirmek, onlara örnek olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ve CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın çelenk sunma törenlerine katıldı.

Törende protokol üyeleri, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreninin ardından CHP Balıkesir İl Başkanlığı çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe parti yöneticileri, dernekler, STK'lar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Akın, şunları söyledi:

"Atatürk'ü anmayı unutmamamız gerekiyor. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet'i daha yukarıya taşımak için el birliğiyle çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizler Kuvayımilliyeciyiz. Kuvayımilliye demek Mustafa Kemal Atatürk demektir. Bu toprakları bize vatan yapan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onun yolundan giden ve toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden gazilerimizle, can veren şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Atatürk'ü anmak ve anlamak hepimizin boynunun borcu. Onun için 'Benim ümidim gençliktedir' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden gençlerimiz en büyük emanetçilerimiz. Bize emanet edilen Cumhuriyet de gençlere emanet. Çünkü emanet kutsaldır.

Gerçek anlamda yüreğimizde hem Atatürk'ümüze hem Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacağımıza şeref sözü veriyorum hemşehrim. Balıkesir aynı zamanda bir Cumhuriyet kentidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir. Kuvayımilliye'nin başkentidir. İşte bunun için bizler, bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutlarız. Bizler, Atatürk'ümüzü ve bizlere emanet edilen tüm manevi değerleri daha yukarıya çıkarmak için emanetine sahip çıkan genç nesiller yetiştirmek, onlara örnek olmak için daha çok çalışıyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: 'Hem Atatürk'ümüze Hem Cumhuriyet'imize Sonsuza Kadar Sahip Çıkacağımıza Şeref Sözü Veriyorum' - Son Dakika

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