Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EURO2024 heyecanını yaşatıyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, EURO2024 heyecanını şehrin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. LED ekranlarda milli maçı vatandaşlarla izleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da galibiyet sevincine ortak oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin meydanlarında EURO2024 heyecanını yaşatmaya devam ediyor. LED ekranlarda şehrin dört bir yanında yayınlanan Avusturya- Türkiye maçını, Balıkesir halkı büyük bir coşkuyla izledi. Maçın ilk yarısını Asuva Parkı'nda, ikinci yarısını ise Paşa Camisi'nde izleyen Başkan Akın da milli coşkuya ortak oldu.

Balıkesirliler, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı daha önceki maçlarda olduğu gibi desteklemeye devam etti. Vatandaşlar da galibiyeti coşkuyla kutladı.