Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Judo Eğitimi Verecek

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kadına yönelik fiziksel şiddete karşı, "Savunma Teknikleri Atölyesi" kurulacak. Judo eğitiminin verileceği atölyede dersler 22 Ekim Salı günü başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Savunma Teknikleri Atölyesi başvuruları 9 Ekim itibarıyla başladı. Kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi, fiziksel şiddete karşı kendini koruyabilmesi için judo eğitimi verilecek olan atölyede, eğitimleri kadın antrenörler verecek. Kursun son kayıt tarihi ise 20 Ekim olarak belirlendi. Kontenjan sınırının olmadığı kursa 15-50 yaş aralığındaki her kadın başvuru yapabilecek. Her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.00 ila 21.00 arasında gerçekleşecek olan kursun ilk dersi, 22 Ekim salı günü başlayacak olup eğitimler Şehit Turgut Solak Judo Salonu'nda verilecek.