Balıkesir'de 10 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir'de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Edremit ve Ayvalık ilçelerinde toplam 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 9'u Afganistan ve biri de Mısır uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.
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