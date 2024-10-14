Balıkesir'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 07-13 Ekim 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde toplam 2 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 23 Suriye ve 1 Gambia uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.
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