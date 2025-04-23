Balıkesir'de 55 Aranan Yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere aranan 55 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yaptı.

Toplam 106 ekip ve 338 polisin katıldığı uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 55 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken diğer şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor.