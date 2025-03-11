Balıkesir'de Afet Timi Şehrin Güvenliği İçin Tatbikat Yaptı - Son Dakika
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Balıkesir'de Afet Timi Şehrin Güvenliği İçin Tatbikat Yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Afet Timi Uygulama Eğitimi programına katıldı. Başkan Akın, Balıkesir İtfaiyesi, AFAD, Emniyet, Jandarma ve UMKE ekiplerinin yer aldığı eğitim alanında Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu.

11.03.2025 12:49
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(BALIKESR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Afet Timi Uygulama Eğitimi programına katıldı. Başkan Akın, Balıkesir İtfaiyesi, AFAD, Emniyet, Jandarma ve UMKE ekiplerinin yer aldığı eğitim alanında Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu.

Balıkesir'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri tarafından uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere itfaiye, AFAD, Emniyet, Jandarma ve UMKE ekipleri katıldı. Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da inceleme yaptığı alanda ekipler, beraber hareket edebilme becerisi kazanma ve koordinasyonu sağlamak amacıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Teknik donanım ve acil durum iletişimi konularında iş birliği sağladı

Deprem Haftasında farkındalık kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Afet Timi Uygulama Eğitimi'nde Balıkesir İtfaiyesi'nin de içinde yer aldığı Afet Timi, olası bir deprem halinde hızlı koordine olabilmek için tatbikat yaptı. Afet durumunda müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen bu çalışmayla ekipler, teknik donanım ve acil durum iletişimi konularında iş birliği sağladı. Eğitimlerde arama kurtarma ekiplerinin olaylara müdahale etme ile tehlikeleri tespit etme, kurtarma donanımını kullanma ve ayrıca teknik arama kurtarma olaylarını koordine etme becerileri ön plana çıktı.

"İl genelinde 43 istasyonda hem yangın hem de her türlü arama faaliyetinde görev alıyoruz"

Eğitimle ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, "Belediyemizin Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde jandarma, emniyet, UMKE, AFAD ve kendi itfaiye birimlerimiz ile ortaklaşa çalışabildiğimizi gösterdiğimiz uygulama tatbikatını yaptık. Bu uygulama sırasında ortaklaşa oluşturulan ekiplerden, yıkık bir enkazda bir canlının aranması ve daha sonra bulunması, fiziki durumlarının tespit edilerek sağlık ekiplerine teslim edilmesi gibi bir senaryo uygulandı. Bu senaryo uygulanması sırasında protokolümüze il genelindeki ekipman, teçhizat ve personel birliğimizin gösterilmesi anlamında faydalı bir etkinlik oldu. Buradaki ekipman anlamında baktığımızda bütün birimler kendi araçlarıyla birlikte herhangi bir olay anında ortaklaşa bir hareket yapabileceğimizi göstermiş olduk. Balıkesir İtfaiyesi olarak il genelinde 43 istasyonda hem yangın hem kurtarma hem de her türlü arama faaliyetinde görev alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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