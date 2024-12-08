Balıkesir\'de Boş Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde boş bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Hayat Sokak'ta bulunan boş bir evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında her hangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Haber: Basri Tuncay ERTAN/ ERDEK, (Balıkesir),
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