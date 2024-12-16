Balıkesir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki apartmanın girişinin bulunduğu alanın çökmesi sonucu mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı.
Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Ünlü Sokak'ta inşaat çalışması sırasında 3 numaralı apartmanın giriş yolunun bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
Yolun çökmesi sonucu 3 katlı binada mahsur kalan H.A, A.A. ve I.A, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Karesi Grup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kişileri merdiven uzatarak oluşturduğu köprü vasıtasıyla tahliye etti.
Tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı binada ekipler inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Çökme: 3 Kişi Mahsur Kaldı - Son Dakika
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