Balıkesir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde opera sanatçıları Sinem Balık ve Didem Balık'ın Türk müziği konseriyle birlikte Yusuf Dede konseri düzenlendi. Etkinlikler büyük bir coşkuyla devam etti.

28.10.2024 12:33  Güncelleme: 12:42
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinliklerine devam ediyor. Operanın ikizleri olarak anılan opera sanatçıları soprano Sinem Balık ve mezzosoprano Didem Balık, Türk müziği şarkılarını Balıkesirliler için söyledi. Akçay Meydanı'nda Yusuf Dede konserinde ise vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü hazırladığı dört günlük program çerçevesinde kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Konserleri kapsamında Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi'nde opera sanatçıları Didem ve Sinem Balık, Akçay Meydanında ise aynı gün Yusuf Dede konser verdi.

Opera sanatçıları soprano Sinem Balık ve mezzosoprano Didem Balık, ilk Türk tangosu olan Mazi Kalbimde Yaradır, Yıldızların Altında, Hatırla Sevgili gibi şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Balıkesir'in ilçelerinde de büyük bir coşkuyla devam ediyor. Akçay Meydanı'nda gerçekleştirilen Yusuf Dede konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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