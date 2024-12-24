Balıkesir\'de Fabrika Patladı: 12 Ölü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren 12 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada12 yurttaşın hayatını kaybederken 5 yurttaş da yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren 12 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."