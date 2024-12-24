Balıkesir\'de Fabrika Patlaması: 12 Ölü

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(BALIKESİR)- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve 5 vatandaşın yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavilerini yakından takip ediyoruz. Rabbim, ülkemizi ve insanımızı her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin."