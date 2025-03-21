Balıkesir'de Glutensiz İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Glutensiz İftar Sofrası Kuruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanları Burhaniye'de düzenlenen glutensiz iftar sofrasında bir araya getirdi. Organize edilen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı ve farkındalık yarattı.

21.03.2025 16:06  Güncelleme: 17:23
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşları Burhaniye'deki glütensiz iftar sofrasında bir araya getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Edremit Körfezi Çölyak Derneği katkılarıyla glütensiz iftar programı düzenlendi. İlki Burhaniye'de düzenlenen Çölyak hastalarına özel iftar programında tamamen glütensiz hazırlanan yemekler, vatandaşlardan tam not aldı. Çölyak hastası vatandaşlar, bu tür organizasyonların glüten hassasiyeti noktasında farkındalığı da artırdığını dile getirdiler.

"Hem duygulandırdı hem sevindirdi"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen glütensiz iftar programında yemeklerden organizasyona kadar her detaydan memnuniyet duyduğunu ifade eden Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, "İlk defa bir belediyenin bize glütensiz iftar yemeği düzenlemesi bizi hem duygulandırdı hem sevindirdi" dedi.

"Destek olmaları bizi çok mutlu ediyor"

Balıkesir il merkezinden iftar için Burhaniye'ye geldiklerini söyleyen Yasemin Budak Çam, "Özellikle Çölyak hastalarını ve glütensiz beslenen insanları göz ardı etmeden bu şekilde imkanların sağlanabilmesi bizim için çok önemli. Belediyelerin bu konulara duyarsız kalmayıp bu şekilde ciddi anlamda destek olmaları bizi çok mutlu ediyor. Şu an çok büyük bir keyifle, eşimle beraber rahat rahat yemek yeme imkanı sunduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yıllardır özlemini çektiğimiz bir ortamdı"

12 yıldır Çölyak hastası olduğunu söyleyen Savaş Çam ise "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum. İnanın yıllardır özlemini çektiğimiz bir ortamdı. Ailemle birlikte burada oturup bir iftar yemeği yemek, bulaş olmadan ve herhangi bir şeyden sakınmadan rahat rahat yemek yiyebilmek çok keyifli bir şey. Çok teşekkür ederim başkanım, çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Glutensiz İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika

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