Balıkesir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı ve Sergi Açıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı ve Sergi Açıldı

Balıkesir\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı ve Sergi Açıldı

Balıkesir'de düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası programı ve sergi açılışı Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, halk eğitimi merkezlerinin önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. Etkinlik, müzik eşliğinde yapılan darbuka gösterisi, açılış kurdelesinin kesilmesi ve sergi alanlarının gezilmesiyle devam etti. Program, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı ekibinin mehteran gösterisiyle sona erdi.

06.06.2024 17:37
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Balıkesir'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, programda yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinin önemini vurguladı.

Susurluk Halk Eğitimi Merkezi Kadın Ritim Grubu, müzik eşliğinde darbuka gösterisi yaptı.

Etkinlik, açılış kurdelesinin kesilmesi ve sergi alanlarının gezilmesiyle devam etti.

Program, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı ekibinin mehteran gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

İsmail Ustaoğlu, Balıkesir, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı ve Sergi Açıldı - Son Dakika

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