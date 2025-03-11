Balıkesir'de İftar Sofralarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Balıkesir'de İftar Sofralarında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Havran'da düzenlediği iftar programında Başkan Ahmet Akın, ayrımcılığın ve ayrıştırmanın olmadığı, sadece birlik ve beraberliğin olduğu bir yönetim anlayışını benimsediklerini açıkladı. İftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelerek milli birliği pekiştirdiklerini belirtti.

11.03.2025 16:00
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Havran'da düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Başkan Ahmet Akın, ötekileştiren değil herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, "Biz, büyük aileyiz. Bu ailede ayrımcılık ve ayrıştırma yok. Sadece birlik ve beraberlik var" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği iftar programları sürüyor. Havran Pazar alanında gerçekleştirilen iftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve vatandaşlar katıldı. "Milli birliğin, milli birliğin sembolü olan Balıkesir'de, bize yakışanı yapmak için bütün şartlarımızı zorladık" diyen Başkan Ahmet Akın, ramazan boyunca binlerce vatandaşı Büyükşehir'in iftar sofralarında buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ayrımcılık ve ayrıştırma yok, sadece birlik ve beraberlik var"

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programında vatandaşlara hitap eden Akın, "Biz, büyük aileyiz. Bu ailede ayrımcılık ve ayrıştırma yok. Sadece birlik ve beraberlik var" dedi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'a da ortak çalışmalardaki iş birliğinden dolayı da teşekkür eden Akın, "Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi olarak omuz omuza vererek Havran'ımızı daha ileriye götürmek için elimizden tüm gayreti göstereceğiz. Birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Balıkesir'in Kuvayi Milliye şehri olduğunu ifade eden Akın, kimse ötekileştirmediklerini söyledi. Tüm Balıkesir'i kucaklayan bir yönetim anlayışını kente yaydıklarını söyleyen Akın, ramazanın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamına değindi. İftar sofralarıyla birlik ve beraberliği güçlendirdiklerine vurgu yapan Akın, "İlçelerimizde iftar sofralarında hemşerilerimizle buluşuyoruz. Sahurda farklı meslek dallarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Balıkesir'de biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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