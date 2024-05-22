Balıkesir'de İlkokul Öğrencileri Tren Yolculuğu Yaparak Ders İşledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de İlkokul Öğrencileri Tren Yolculuğu Yaparak Ders İşledi

Balıkesir\'de İlkokul Öğrencileri Tren Yolculuğu Yaparak Ders İşledi

Balıkesir'deki Burhan Erdayı İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, uygulamalı eğitim kapsamında Balıkesir-Bandırma demir yolu hattında tren yolculuğu yaparak Hayat Bilgisi dersini işledi. Öğrenciler, seyahatleri boyunca kitap okudu, öğretmenlerinden ulaşım türleri ve canlılar konusunda bilgi aldı. Eğitim alanında velilerin de rol aldığı etkinlikte öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

22.05.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir ilkokuldan 100 öğrenci, tren yolculuğu yaparak ders işledi.

Altıeylül ilçesindeki Burhan Erdayı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri için uygulamalı eğitim kapsamında başlatılan çalışmada, çocukların Hayat Bilgisi dersini okul yerine Balıkesir- Bandırma demir yolu hattında yolculuk yaparak işlemesi planlandı.

Biletleri alınan 100 öğrenci, İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketince Manisa-Balıkesir-Bandırma demir yolu hattı çalışmaları kapsamında inşa edilerek açılan ve tarihi dokusu korunan Balıkesir Garı'na geldi.

Öğrenciler, 1912'de açılan Balıkesir-Bandırma demir yolu hattında 6 Eylül Ekspresi'yle velileri eşliğinde yaptıkları seyahatte kitap okudu, öğretmenleri Sezai Şık'tan ulaşım türleri ve canlılar konusunu dinledi.

Çevreyi izleyerek yolculuk yapan, tarihi gar binalarını görme imkanı bulan öğrenciler, seyahatleri boyunca gördüğü ekili araziler, dereler ve canılar konusunda öğretmenlerinden bilgi aldı.

Bandırma ilçesinde dondurma yiyerek parkta eğlenen öğrenciler, yine trenle Balıkesir'e döndü.

Sınıf öğretmeni Şık, AA muhabirine, günün ihtiyaçlarına yönelik nesiller yetiştirmenin sadece okulla sınırla olmaması gerektiğini söyledi.

Bu seyahatte öğrencilere canlılar ve ulaşım türlerini anlattığını belirten Şık, şunları kaydetti:

"Yaşayarak öğrenme metodunu uyguladık. Hayat Bilgisi dersinde konumuz canlılardı. Bunu da bir yolculuk esnasında öğrencilerimize canlı örnekler göstererek, anlattıklarımızın, öğrettiklerimizin daha kalıcı olması için çalıştık. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Bundan sonra bu tür etkinlikleri daha fazla yapmak istiyoruz. Kalıcı öğrenme ve öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda hazırlamak için hayatımızın tamamını eğitim ve öğretim şeklinde yaşamamız gerekiyor. Öğrenmeyi ve eğitimi her alanda yapmamız gerekir. Öğrencilerimiz anlattıklarımızı dinlerken aynı zamanda çevrede bu örnekleri gördüler. Bu durum daha kalıcı ve çocuklarımızın konuyu yorumlamalarına imkan sağlamış oldu."

Şık, velilerin de kendilerine eşlik ederek eğitim alanında rol aldığını ve katkıda bulunduğunu ifade etti.

Trende ders işlemek öğrencileri sevindirdi

Öğrencilerden Ömer Yakup Kaya da güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Öğretmenimiz bize yolculuğumuz esnasında doğayı, bitkileri, çiçekleri anlattı. Kısacası çok keyif aldık, çok güzeldi." dedi.

İkra Şura Taylan ve Selin Başıhoş da eğlenerek öğrendikleri bugünü ve öğretmenlerinin anlattıklarını unutmayacaklarını söyledi.

Velilerden Sevda Başıhoş da çok güzel bir etkinlik olduğunu, uzun bir aradan sonra tren yolculuğu yapmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Çocuklarımızın uygulamalı ders işleme yönteminin daha fazla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimiz ve milli eğitim de bu konuya destek veriyor. Çocuklarla beraber eğlenceli vakit geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkesir, Bandırma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de İlkokul Öğrencileri Tren Yolculuğu Yaparak Ders İşledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:29:42. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de İlkokul Öğrencileri Tren Yolculuğu Yaparak Ders İşledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement