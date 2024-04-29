Balıkesir'de İşten Çıkarılan İşçiler İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de İşten Çıkarılan İşçiler İçin Protesto

Balıkesir\'de İşten Çıkarılan İşçiler İçin Protesto

Balıkesir'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan 4 işçinin geri alınması için Öz İplik-İş Sendikası üyeleri eylem yaptı. Sendika üyeleri, işçilerin özgürce sendika seçme hakkının tanınmasını istediklerini belirtti.

29.04.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, Öz İplik-İş Sendikası üyeleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasındaki 4 arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto etti.

Öz İplik-İş Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan ve sendika üyeleri, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında işten çıkartılan 4 arkadaşlarının geri alınması için eyleme başladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan, fabrikada çalışan işçilerin başka bir sendikadan ayrılıp Öz İplik-İş Sendikasına geçiş yaptığını söyledi.

Fabrika yöneticilerinin de bu sebeple 4 kişiyi işten çıkardığını öne süren Erkan, "Biz de çıkartılan işçi arkadaşlarımıza destek olmak için hep birlikte arkadaşlarımızın yanındayız. Bizim amacımız, iş yerindeki iş huzurunu bozmak değil. İşçi arkadaşlarımız kendi sendikalarını özgürce seçebilir, bu durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Erkan, eylemlerinin arkadaşlarının işe geri alınana dek sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de İşten Çıkarılan İşçiler İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
13:37 Rakam öyle böyle değil Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif Rakam öyle böyle değil! Premier Lig devinden Arda için çılgın teklif
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:51 İkisi de şahit oldu Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım’ı buluşturan düğün İkisi de şahit oldu! Mehmet ağar ve Aziz Yıldırım'ı buluşturan düğün
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 14:17:03. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de İşten Çıkarılan İşçiler İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement